Терапевт Ремчукова сообщила об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков является опасным для здоровья организма. Об этом сообщила заведующая отделением специализированной медико-санитарной помощи поликлиники №1 в Мытищах Анастасия Ремчукова, передаёт Минздрав Подмосковья.
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