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Терапевт Ремчукова сообщила об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Терапевт Ремчукова сообщила об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков является опасным для здоровья организма. Об этом сообщила заведующая отделением специализированной медико-санитарной помощи поликлиники №1 в Мытищах Анастасия Ремчукова, передаёт Минздрав Подмосковья.

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