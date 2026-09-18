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Царьград

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Ирина Комарова предупредила об осенних атаках ос и мух на людей

Ирина Комарова предупредила об осенних атаках ос и мух на людей

Кандидат наук Ирина Комарова предупреждает, что перед зимой осы, шершни и мухи-жигалки становятся агрессивнее в поисках укрытий и пищи.

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