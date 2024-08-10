Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексей
    Это месть Евреев за холокостВраг бросает насе...
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  • Walery
    Это у них нутро такое - все делать назло русским... из зависти..Враг бросает насе...

Владимир Путин за один день подписал 126 новых законов. И вот каких

Владимир Путин за один день подписал 126 новых законов. И вот каких

Президент России Владимир Путин. REUTERS  8 августа стало крайне плодотворным днем для пишущей ручки Владимира Путина.

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Комментарии
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ВераВерная
Мелкотемье какое-то...и опять - можно и так, и эдак вертеть, по ситуации...а 10 тыс от маткапитала вообще цирк.
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14 час.
АБ
Александр Б
«креативный кластер». Замечательно. Замещают русских, а теперь будут замещать и русский язык. Вводите вторым языком английский, хотя кое-кому немецкий ближе.
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13 час.
Наталья Радостева
Переутомился, бедолага, наверное... Люди в шахте пашут, на фронте воюют, в том числе провороненной Курской - а он аж 126 подписей черканул. Не читая, естественно. В том числе наверняка (ни грамма сомнения!) тот, которым препятствие гражданам страны добиваться справедливости воздвиг.  Это же просто немыслимо❗: суммы госпошлин в суды увеличивают в десятки раз! Так (например): за апелляционку вместо 150 - 6000 рублей!!! За подачу иска - 4000. За разъяснение решения суда или постановления пристава - 4000. За кассационку - 7000... Дальше лучше закрыть глаза... С кем и чем меня призывают единиться, когда перед лицом якобы представляющих народ я чувствую себя как на фронте? Я ему телеграмму дала - да, конечно, хрен кто из администрации передал. Да если бы и передали - в гробу он эти наши проблемы видел в белых тапочках. Главное - ободрать как липки, и чтоб в суд нос не совали, а всяким управляйкам за срач платили без судов.  Вот текст: &quot;В случае подписания Вами Законопроекта № 577665–8 (изменений в НК РФ) - о возмутительном (в десятки раз!) увеличении сумм госпошлин за обращение граждан в суды, прошу считать отданный мной из чувства патриотизма ВЦИОМ голос в Вашу поддержку отозванным. В России при Вас и так - мягко говоря - мало справедливости, равноправия и законности - а принятие акта воспрепятствования доступа россиян к правосудию – однозначно предательски антинародно.&quot;
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2 час.

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