Владимир Путин за один день подписал 126 новых законов. И вот каких

Наталья Радостева

Переутомился, бедолага, наверное... Люди в шахте пашут, на фронте воюют, в том числе провороненной Курской - а он аж 126 подписей черканул. Не читая, естественно. В том числе наверняка (ни грамма сомнения!) тот, которым препятствие гражданам страны добиваться справедливости воздвиг. Это же просто немыслимо❗: суммы госпошлин в суды увеличивают в десятки раз! Так (например): за апелляционку вместо 150 - 6000 рублей!!! За подачу иска - 4000. За разъяснение решения суда или постановления пристава - 4000. За кассационку - 7000... Дальше лучше закрыть глаза... С кем и чем меня призывают единиться, когда перед лицом якобы представляющих народ я чувствую себя как на фронте? Я ему телеграмму дала - да, конечно, хрен кто из администрации передал. Да если бы и передали - в гробу он эти наши проблемы видел в белых тапочках. Главное - ободрать как липки, и чтоб в суд нос не совали, а всяким управляйкам за срач платили без судов. Вот текст: "В случае подписания Вами Законопроекта № 577665–8 (изменений в НК РФ) - о возмутительном (в десятки раз!) увеличении сумм госпошлин за обращение граждан в суды, прошу считать отданный мной из чувства патриотизма ВЦИОМ голос в Вашу поддержку отозванным. В России при Вас и так - мягко говоря - мало справедливости, равноправия и законности - а принятие акта воспрепятствования доступа россиян к правосудию – однозначно предательски антинародно."