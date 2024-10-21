Проекты DeFi формируют динамику поставок ETH

Недавние сдвиги в сфере DeFi особенно влияют на предложение Ethereum. Изменения в скорости сжигания ETH, отмеченные в отчете Phoenix Group, показывают, как ведущие платформы, такие как Uniswap, MetaMask и 1inch играют решающую роль в этих изменениях предложения, которые в конечном итоге влияют на рыночные тенденции.