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Дженна Ортега может стать белой женщиной в ремейке “Одинокой белой женщины”...

Дженна Ортега может стать белой женщиной в ремейке “Одинокой белой женщины”...

Дженна Ортега может стать белой женщиной в ремейке “Одинокой белой женщины”Звезда сериала “Уэнсдэй” Дженна Ортега и канадская актриса Тейлор Расселл, известная по фильму “Клаустрофобы”, планируют сняться в ремейке триллера “Одинокая белая женщина”.

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