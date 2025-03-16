Дженна Ортега может стать белой женщиной в ремейке “Одинокой белой женщины”Звезда сериала “Уэнсдэй” Дженна Ортега и канадская актриса Тейлор Расселл, известная по фильму “Клаустрофобы”, планируют сняться в ремейке триллера “Одинокая белая женщина”.
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