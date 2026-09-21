Политическая катастрофа Мерца

На выборах в Мекленбурге-Передней Померании ожидаемого победила "Альтернатива для Германии". Второе место у СДПГ.
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