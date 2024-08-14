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Украинские военные стонут: Русские продавливают оборону ВСУ в Донбассе

Украинские военные стонут: Русские продавливают оборону ВСУ в Донбассе

Украинские военные продолжают признавать, что вторжение в Курскую область не повлияло на критическую для ВСУ ситуацию в Донбассе Так, на Красноармейском (Покровском) направлении ВС РФ продолжают двигаться вперед и занимать новые населенные пункты, о чем, в частности, сообщил боец 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов («Осман»), передает корреспондент «ПолитНавигатора», «На Покровском направлении пи…ры имеют продвижение с севера Орловки к дороге Орловка-Николаевка и к югу между Журавкой и Орловкой.

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