Рабочих «Газпрома» отправили в колонию за бунт из-за задержки выплат

Девять рабочих Амурского газоперерабатывающего завода, принадлежащего «Газпрому», получили различные сроки лишения свободы по делу о массовых беспорядках, передает «Медиазона» со ссылкой на областное СУ СК РФ.
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