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Алисса Томас была удалена в матче против «Чикаго» за неспортивный фол 2-й степени

Новичок «Чикаго», седьмой номер драфта-2024, форвард Энджел Риз набрала 13 очков и 5 подборов. В третьей четверти форвард «Коннектикута» Алисса Томас схватила ее за шею во время прыжка под кольцом и повалила на паркет.

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