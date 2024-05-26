Алисса Томас была удалена в матче против «Чикаго» за неспортивный фол 2-й степени

Новичок «Чикаго», седьмой номер драфта-2024, форвард Энджел Риз набрала 13 очков и 5 подборов. В третьей четверти форвард «Коннектикута» Алисса Томас схватила ее за шею во время прыжка под кольцом и повалила на паркет.