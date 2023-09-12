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Манчини проиграл оба матча во главе Саудовской Аравии – Корее и Коста-Рике

Манчини проиграл оба матча во главе Саудовской Аравии – Корее и Коста-Рике

Товарищеский матч против сборной Южной Кореи завершился поражением Саудовской Аравии со счетом 0:1. Ранее команда проиграла Коста-Рике со счетом 1:3.

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