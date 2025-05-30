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Во Владивостоке два взрыва произошло в районе бухты Десантная утром в пятницу

Во Владивостоке в пятницу, 30 мая, утром два взрыва прогремели в районе бухты Десантная. Представители правительства Приморского края со ссылкой на оперативные службы сообщили, что угроза нейтрализована, в результате происшествия погибших, пострадавших и повреждений нет.

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