Во Владивостоке два взрыва произошло в районе бухты Десантная утром в пятницу

Во Владивостоке в пятницу, 30 мая, утром два взрыва прогремели в районе бухты Десантная. Представители правительства Приморского края со ссылкой на оперативные службы сообщили, что угроза нейтрализована, в результате происшествия погибших, пострадавших и повреждений нет.
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