Более 50 сотрудников НЛМК отметили региональными и муниципальными наградами

На НЛМК продолжается череда торжественных награждений ко Дню металлурга. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства более 50 работников комбината отметили региональными и муниципальными наградами.
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