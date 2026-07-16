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Новости Липецка

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Более 50 сотрудников НЛМК отметили региональными и муниципальными наградами

Более 50 сотрудников НЛМК отметили региональными и муниципальными наградами

На НЛМК продолжается череда торжественных награждений ко Дню металлурга. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства более 50 работников комбината отметили региональными и муниципальными наградами.

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