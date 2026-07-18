Политика как он...
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Политика как она есть

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Американист указала на признак ослабления США

Американист указала на признак ослабления США

Ослабление Соединенных Штатов Америки связано не с президентством Дональда Трампа, а с глубочайшим расколом общества и неспособностью обеих партий проводить долгосрочные реформы, считает руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.

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