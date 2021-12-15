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Суд арестовал владельца шахты «Листвяжная»

Суд арестовал владельца шахты «Листвяжная»

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

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