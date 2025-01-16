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Спички - не игрушка

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Трамп разрушает похабную повесточку, даже не успев заехать в офис

Трамп разрушает похабную повесточку, даже не успев заехать в офис

Вчера   узрела  на просторах  интернета  вот   такую  картинку:Смотрела  я, значит, на   картинку  и  думала:  если  фото реальные,  то  надо   признать  (нельзя недооценивать   врага!)  что  Трамп  стремительным  домкратом, ещё  не  успев  заехать в  офис,     разрушает либерально-левацкую  повесточку.

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