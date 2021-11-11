Минюст подготовил КоАП с новыми штрафами

smi.todayПолитикаМинюст подготовил КоАП с новыми штрафамиМинюст подготовил проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) с новыми штрафами.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВот конечно интересно едешь из Питера в Москву,водитель должен впереди бежать и номера протирать? А может начнем штрафовать дорожников за грязные автодороги, за нерабочие ливневки, за колеи на дорогах в результате чего возникает аквапланирование и водители попадают в ДТП, за неубранный снег и т.д. За пробки на дорогах ГИБДД и ответственных за организацию дорожного движения и администрации городов... Бабло водители платят, так что обеспечьте нормальное дорожное движение согласно знакам на дорогах, а не знаками ограничивать движение... Установить время прибытия сотрудников ГИБДД на ДТП, а не как часами ждешь, если там нет жмурика.... Ну а политиков с чиновниками давно пересадить на общественный транспорт, как самых сознательных вносящих личный вклад в экологию России....Комментировать
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