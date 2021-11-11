smi.today

1 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Адамов
    Жириновский, забыл что ли советскую медицину в отношение особо опасных инфекций борьбу ведущую ( а пандемия в их ряды...РАН: высокая смер...
  • Сергей Рузманов
    Европейцам надо проветрить свои гибридные мозги, иначе они окончательно превратятся в куриныеЕС накажет Белору...
  • Сергей Рузманов
    Ах, если бы это все действительно было правдой"Пора вернуть эту...

Минюст подготовил КоАП с новыми штрафами

Минюст подготовил КоАП с новыми штрафами

Минюст подготовил проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) с новыми штрафами.

Вернуться к статье
Обсудить
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот конечно интересно едешь из Питера в Москву,водитель должен впереди бежать и номера протирать? А может начнем штрафовать дорожников за грязные автодороги, за нерабочие ливневки, за колеи на дорогах в результате чего возникает аквапланирование и водители попадают в ДТП, за неубранный снег и т.д. За пробки на дорогах ГИБДД и ответственных за организацию дорожного движения и администрации городов... Бабло водители платят, так что обеспечьте нормальное дорожное движение согласно знакам на дорогах, а не знаками ограничивать движение... Установить время прибытия сотрудников ГИБДД на ДТП, а не как часами ждешь, если там нет жмурика.... Ну а политиков с чиновниками давно пересадить на общественный транспорт, как самых сознательных вносящих личный вклад в экологию России....

Картина дня

наверх