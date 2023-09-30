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Актер Жерар Депардье распродает свои картины и скульптуры: закончились деньги?

Актер Жерар Депардье распродает свои картины и скульптуры: закончились деньги?

Объекты искусства, которые принадлежали французскому актеру Жерару Депардье, ушли с молотка. Примерно 250 картин и скульптур нашли себе новых хозяев во время аукциона, который организовал парижский дом ADER.

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Комментарии
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Tania Еременко
Двуличный мэн. Получил квартиру в подарок от России и тут же продал её. Любит Россию? ха-ха-ха. Денежки он любит. А про Россию говорит очень плохо.
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