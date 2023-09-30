Актер Жерар Депардье распродает свои картины и скульптуры: закончились деньги?

Объекты искусства, которые принадлежали французскому актеру Жерару Депардье, ушли с молотка. Примерно 250 картин и скульптур нашли себе новых хозяев во время аукциона, который организовал парижский дом ADER.
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