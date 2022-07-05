Окопные байки: никакой установки флага Украины на острове Змеиный не было

Форменным конфузом завершилась история с «установкой» государственного флага Украины на острове Змеиный после того, как с него 30 июня был выведен российских воинский контингент и этот «осколок скалы» в Черном море оказался в «серой зоне» российско-украинского вооруженного противостояния.
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