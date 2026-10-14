Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании назначил нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору минимальное наказание, дисквалифицировав его на четыре матча чемпионата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым