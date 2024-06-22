Бобровский вышел на 24-е место в истории по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди вратарей

Сергей Бобровский провел уже 93-й матч в карьере в плей-офф НХЛ. В ночь на 22 июня в Эдмонтоне прошел шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз».
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