Бобровский вышел на 24-е место в истории по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди вратарей

Сергей Бобровский провел уже 93-й матч в карьере в плей-офф НХЛ. В ночь на 22 июня в Эдмонтоне прошел шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз».