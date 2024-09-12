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Стало известно, как Сталин кормил съемочную группу «Адмирала Ушакова»

Стало известно, как Сталин кормил съемочную группу «Адмирала Ушакова»

70 сотрудников съемочной группы фильма «Адмирал Ушаков» получали морские пайки.Члены съемочной группы исторического фильма «Адмирал Ушаков» во время работы над фильмом получали спецпитание согласно приказу Иосифа Сталина.

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