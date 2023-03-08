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Два самолета столкнулись в небе над Флоридой

Два самолета столкнулись в небе над Флоридой

Авиакатастрофа произошла в американском штате Флорида. В результате столкновения двух легкомоторных самолетов погибли минимум два человека, передает телеканал NBC.

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