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С 1 августа увеличение социальных выплат: кто получит повышение и насколько

С 1 августа увеличение социальных выплат: кто получит повышение и насколько

С 1 августа увеличение социальных выплат: кто получит повышение и насколько Ирэн ОрлонскаяС 1 августа суммы социальных выплат для некоторых получателей будут изменены, и в этом году процесс начисления денежных средств будет осуществляться с определенными особенностями, включая индексацию части выплат в последующем периоде.

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Ирина Трифонова
Очередное словоблудие и обман
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