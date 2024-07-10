С 1 августа увеличение социальных выплат: кто получит повышение и насколько Ирэн ОрлонскаяС 1 августа суммы социальных выплат для некоторых получателей будут изменены, и в этом году процесс начисления денежных средств будет осуществляться с определенными особенностями, включая индексацию части выплат в последующем периоде.