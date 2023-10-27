США ударили по иранским объектам в Сирии после атаки своих баз

Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии после атаки войск США В Пентагоне заявили, что удары не связаны с конфликтом Израиля и ХАМАС, они стали ответом на серию нападений на американских военных в Ираке и Сирии со стороны группировок, которые поддерживает ИранДжо Байден (Фото: Mark Makela / Getty Images) Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки, сообщается на сайте Пентагона.