Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Любой человек, русский, узбек, таджик в ситуации, когда он добросовестно трудится, а вознаграждение получает меньше, ...Если проблемы миг...
  • Дмитрий Шершов
    Флаг в руки!«Это – позор»: ст...
  • Виктор Луговой
    ...который, по фамилии судя, молдован.Не нужны их извин...

США ударили по иранским объектам в Сирии после атаки своих баз

США ударили по иранским объектам в Сирии после атаки своих баз

Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии после атаки войск США В Пентагоне заявили, что удары не связаны с конфликтом Израиля и ХАМАС, они стали ответом на серию нападений на американских военных в Ираке и Сирии со стороны группировок, которые поддерживает ИранДжо Байден (Фото: Mark Makela / Getty Images) Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки, сообщается на сайте Пентагона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх