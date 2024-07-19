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Чрезвычайное предчувствие

Чрезвычайное предчувствие

Апрельский паводок 2024 года, из-за которого пострадали тысячи домов в нескольких регионах России, а также летние лесные пожары в нескольких регионах страны снова подняли вопрос об обязательном страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций.

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