JPMorgan: рынок проверяет, сколько готов платить за долги ИИ-компаний

Каждая новая сделка упирается в один вопрос — какую доходность придётся предложить покупателям Рынок корпоративных облигаций всё активнее сталкивается с долгом компаний, лидирующих в сфере искусственного интеллекта, и цена таких размещений становится проверкой спроса.
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