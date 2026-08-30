JPMorgan: рынок проверяет, сколько готов платить за долги ИИ-компаний

Каждая новая сделка упирается в один вопрос — какую доходность придётся предложить покупателям Рынок корпоративных облигаций всё активнее сталкивается с долгом компаний, лидирующих в сфере искусственного интеллекта, и цена таких размещений становится проверкой спроса.