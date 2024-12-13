В Севастополе ограничения по времени продажи алкоголя затронут около 40 заведений

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Сокращение времени продажи алкогольной продукции, которое прорабатывается в Севастополе, затронет около 40 круглосуточных так называемых заведений общественного питания, сообщил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Илья Пестерников.