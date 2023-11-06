Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Проходной двор»: быстрый побег Пугачевой из России в Латвию вызвал неприятные вопросы

«Проходной двор»: быстрый побег Пугачевой из России в Латвию вызвал неприятные вопросы

Телеканал "78" maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Алла Пугачева появилась в Латвии спустя два дня после приезда в Россию.

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Комментарии
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Зоя Власова
А он просто вражеский лазутчик в правительстве..😀
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1 час.
Tania Еременко
Как и собчачка, которая лезла без мыла в президенты. Вот  где фарс-то!!!
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1 час.
Tania Еременко
Неужели она всех запугала? Помните, обещала, если что.... всё расскажет.... Пока её не трогают, молчит, как рыба в пироге. Неужто, с кем-то ещё переспала? Уже пальцев не хватает, не перечесть.)))))☠️ Вот и бегает так быстро - ведь легче уб...ть, чем рот закрыть. Неужто - таракан?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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51 мин.

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