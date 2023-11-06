«Проходной двор»: быстрый побег Пугачевой из России в Латвию вызвал неприятные вопросы

Как и собчачка, которая лезла без мыла в президенты. Вот где фарс-то!!!

Tania Еременко

Неужели она всех запугала? Помните, обещала, если что.... всё расскажет.... Пока её не трогают, молчит, как рыба в пироге. Неужто, с кем-то ещё переспала? Уже пальцев не хватает, не перечесть.)))))☠️ Вот и бегает так быстро - ведь легче уб...ть, чем рот закрыть. Неужто - таракан?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))