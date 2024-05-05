МВД объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина и экс-главу СНБО Данилова

Статья не разглашается МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, а также нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, следует из базы ведомства.