Солист “Би-2” опубликовал фото и видео из тюрьмы Таиланда: “Будто в Тбилиси”

Признанный иноагентом Егор Бортник, он же Лёва Би-2, показал на фото условия содержания в тайской тюрьме, куда музыкантов поместили из-за нарушения местного законодательстваСолист группы “Би-2” Лёва (Егор Бортник, признанный иноагентом) выложил в соцсети ряд фото и видео из тюрьмы Таиланда.