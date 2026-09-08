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Пятый канал

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Юрий Антонов раскроет историю своих хитов в «Хит Сториз» на МУЗ-ТВ

Юрий Антонов раскроет историю своих хитов в «Хит Сториз» на МУЗ-ТВ

Народный артист России Юрий Антонов станет героем проекта «Хит Сториз» на телеканале МУЗ-ТВ. В программе музыкант раскроет неизвестные подробности создания своих популярных песен — «Нет тебя прекрасней», «От печали до радости» и «Не говорите мне прощай».

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