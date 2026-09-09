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Копеечка - Объявления Донбасса

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4 комнатная квартира 129кв.м проспект Панфилова ЖК "Центральный" в Донецке - 11 000 000 руб

4 комнатная квартира 129кв.м проспект Панфилова ЖК "Центральный" в Донецке - 11 000 000 руб

Продается 4 комнатная квартира на 4 м этаже семнадцати этажного дома. Дом заселен, с консьержем ,хорошими соседями, паркингом и скоростными лифтами.

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