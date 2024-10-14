Аналитик Тимошенко: курс юаня с 14 по 18 октября составит 13,30 - 13,70 рубля

На текущей неделе ожидается снижение волатильности юаня с закреплением на текущих значениях. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии