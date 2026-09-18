На фоне нестабильности вокруг традиционных морских путей, на Северный морской путь, как на разумную альтернативу, начинает поглядывать все большее число столиц, пишет веб-ресурс Декканского центра международных отношений (Deccan Centre for International Relations).
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Китай уже пробрасывал России свою фишку в интернете: "Самая холодная точка Китая - Якутия".
Не нравится, идите дальше от российских берегов. Или Севморпуть или шли все вы нахрен со своей свободой судоходства.
"Севморпуть обнажил российско-китайские противоречия" Публичное акцентирование Китаем Северного морского пути именно как международного коридора создает скрытое юридическое противоречие с регулирующим подходом Москвы. Введенный в России обязательный режим разрешений и лоцманской проводки плохо согласуется с традиционными принципами свободы судоходства, отстаиваемыми Соединенными Штатами и другими странами. Да, США всегда отстаивают свободу судоходства у чужих берегов. Это что же мы создали атомный ледокольный флот, инфраструктуру обеспечивающие эксплуатацию СМП, для того чтобы бегать шестёрками, обслуживать западные и китайские контейнеровозы, прокладывать путь во льдах, предоставлять связь и информацию о погоде, а международные компании уже почувствовали себя хозяевами СМП. Разве опыт Ирана и хуситов не показал как надо вести себя на море у своего берега. Пусть все, кто недоволен российскими Правилами прохождения СМП, идут по Северному ледовитому океану за пределами 200-мильной зоны, хоть через Северный полюс и вёслами разгребают 2-х метровый лёд. Не хотите платить, тогда флаг в зубы и гребите курсом на Африку.