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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Севморпуть обнажил российско-китайские противоречия

Севморпуть обнажил российско-китайские противоречия

  На фоне нестабильности вокруг традиционных морских путей, на Северный морской путь, как на разумную альтернативу, начинает поглядывать все большее число столиц, пишет веб-ресурс Декканского центра международных отношений (Deccan Centre for International Relations).

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Сергей Бессонов

"Севморпуть обнажил российско-китайские противоречия"  Публичное акцентирование Китаем Северного морского пути именно как международного коридора создает скрытое юридическое противоречие с регулирующим подходом Москвы.  Введенный в России обязательный режим разрешений и лоцманской проводки плохо согласуется с традиционными принципами свободы судоходства, отстаиваемыми Соединенными Штатами и другими странами. Да, США всегда отстаивают свободу судоходства у чужих берегов. Это что же мы создали атомный ледокольный флот, инфраструктуру обеспечивающие эксплуатацию СМП, для того чтобы бегать шестёрками, обслуживать западные и китайские контейнеровозы, прокладывать путь во льдах, предоставлять связь и информацию о погоде, а международные компании уже почувствовали себя хозяевами СМП. Разве опыт Ирана и хуситов не показал как надо вести себя на море у своего берега. Пусть все, кто недоволен российскими Правилами прохождения СМП, идут по Северному ледовитому океану за пределами 200-мильной зоны, хоть через Северный полюс и вёслами разгребают 2-х метровый лёд. Не хотите платить, тогда флаг в зубы и гребите курсом на Африку.