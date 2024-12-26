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Лавров посоветовал Украине провести выборы президента

Лавров посоветовал Украине провести выборы президента

Украине следует провести выборы, если она хочет легитимного президента. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и зарубежным СМИ, трансляция ведется на YouTube-канале МИД России.

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