Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Джеймс Долан: «Доволен работой Леона Роуза и ожидаю, что «Никс» будут в плей-офф»

Владелец «Никс» Джеймс Долан заявил, что доволен работой президента клуба Леона Роуза. «Доволен ли я работой, которую проделывает Леон Роуз? Да, абсолютно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх