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Мигрант на «Лексусе» из-за замечания о намазе напал с арматурой на жителя Челябинска. Но в суде считают, что в деле есть «неясности»

Мигрант на «Лексусе» из-за замечания о намазе напал с арматурой на жителя Челябинска. Но в суде считают, что в деле есть «неясности»

История с уличным намазом в многонациональном Челябинске превратилась в какой-то фарс. Приезжий из Таджикистана совершал религиозный обряд у дороги, а после замечания сделанного местным жителем рассвирепел, взял из машины кусок арматуры, нанес несколько ударов по голове, а после экзекуции схватился за нож и начал угрожать семье жертвы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентина Литвяк
Валентина Литвяк

Народ затолкали под плинтус наши же т.н. правоохранительные органы, взяточники судьи и чиновники. Власти законной практически нет или законы саботируются на местных уровнях как и указы президента.Президент похоже для них просто представительная фигура: приемы, форумы,и пр мишура. Жаль , что мы не китайцы. и даже не белорусы, где есть власть и страх перед законом

Профиль пользователя Ника
Ника

Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.