Мигрант на «Лексусе» из-за замечания о намазе напал с арматурой на жителя Челябинска. Но в суде считают, что в деле есть «неясности»

История с уличным намазом в многонациональном Челябинске превратилась в какой-то фарс. Приезжий из Таджикистана совершал религиозный обряд у дороги, а после замечания сделанного местным жителем рассвирепел, взял из машины кусок арматуры, нанес несколько ударов по голове, а после экзекуции схватился за нож и начал угрожать семье жертвы.