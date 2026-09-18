Мигрант на «Лексусе» из-за замечания о намазе напал с арматурой на жителя Челябинска. Но в суде считают, что в деле есть «неясности»

История с уличным намазом в многонациональном Челябинске превратилась в какой-то фарс. Приезжий из Таджикистана совершал религиозный обряд у дороги, а после замечания сделанного местным жителем рассвирепел, взял из машины кусок арматуры, нанес несколько ударов по голове, а после экзекуции схватился за нож и начал угрожать семье жертвы.
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Опять на слуху Челябинск .
Менту и прокурору шёлковые шнурки уже раздали?
Молодцы китайцы! Порадовали правильным подходом к мракобесию.
Народ затолкали под плинтус наши же т.н. правоохранительные органы, взяточники судьи и чиновники. Власти законной практически нет или законы саботируются на местных уровнях как и указы президента.Президент похоже для них просто представительная фигура: приемы, форумы,и пр мишура. Жаль , что мы не китайцы. и даже не белорусы, где есть власть и страх перед законом
Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.
В первую очередь надо вычистить полицию Челябинска от продажных тварей. 9 из 10 на зарплате от диаспор.
Надо с полицией разобраться взяточниками