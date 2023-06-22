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Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей

Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей

РИАМО - 22 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил, что Москва и Доха прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 млрд рублей.

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