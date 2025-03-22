НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

Дастин Вульф: «Прикольно быть в списке вратарей, которым забил Овечкин. Его бросок – это лучшее, что я видел когда-либо»

Капитан «Вашингтона» забивал 182 вратарям в НХЛ. «Его бросок – это лучшее, что я видел когда-либо. Я сыграл против него один матч в прошлом сезоне, и он забил дважды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх