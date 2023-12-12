NYT: США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто для подготовки новой стратегии

АндрейБорков

А наша разведка не рассматривает вопрос по нейтрализации этого америкоса? Нет, его не надо гасить, как бывшего нациста Киву, не надо контрольный в башку. Отследить где этот америкос соберет своих подручных, генералов хохлошумерских и прочих желающих очередного наступа. А потом в это место, с точностью до 1,5 метров, вдруг, прилетает хреновина, которую называют "КИНЖАЛОМ". И все, геройски погиб америкосовский генерал, сложил буйну головушку в неравной битве с русско-бурятскими конными водолазами. Почему бы так не поступить? Сказано же - все что завозится с Запада на УкРуину для войны с Россией является ЗАКОННОЙ ЦЕЛЬЮ РОССИЙСКИХ ВС. В том числе и америкосы хоть рядовые, хоть генералы. Всех гасить. Тем более, что гасить этих человекообразных надо именно на территории УкРуины.