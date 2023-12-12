Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    вы знаете я даже рад введению санкций, мы хоть начали немного восстанавливать свою промышленность, так что пусть они(...США добавили в са...
  • Аким Воземчук
    За кого он принимает россиян??Зорькин назвал Ко...
  • Валерий Шаронов
    а вы знаете, отличная идея у европейского союза. ведь им нужен не металл а изделия из него, пусть озвучат и подождут ...Европейцы предлож...

NYT: США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто для подготовки новой стратегии

NYT: США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто для подготовки новой стратегии

США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, которую можно было бы применить в следующем году, однако согласия между Вашингтоном и Киевом по ее содержанию пока нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Пока есть в Нато кролики- генералы и кролики хохлы с оружием в руках, СВО будет продолжаться до последнего кролика. РВСН.
Ответить
12 час.
АндрейБорков
А наша разведка не рассматривает вопрос по нейтрализации этого америкоса? Нет, его не надо гасить, как бывшего нациста Киву, не надо контрольный в башку. Отследить где этот америкос соберет своих подручных, генералов хохлошумерских и прочих желающих очередного наступа. А потом в это место, с точностью до 1,5 метров, вдруг, прилетает хреновина, которую называют &quot;КИНЖАЛОМ&quot;. И все, геройски погиб америкосовский генерал, сложил буйну головушку в неравной битве с русско-бурятскими конными водолазами. Почему бы так не поступить? Сказано же -  все что завозится с Запада на УкРуину для войны с Россией является ЗАКОННОЙ ЦЕЛЬЮ РОССИЙСКИХ ВС. В том числе и америкосы хоть рядовые, хоть генералы. Всех гасить. Тем более, что гасить этих человекообразных надо именно на территории УкРуины.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх