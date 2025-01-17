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Скандал с элитной бригадой ВСУ выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины

Скандал с элитной бригадой ВСУ выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины

Economist: Скандал со 155 бригадой ВСУ выявил недостатки в военном командовании Скандал с элитной 155-й бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции, выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины.

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