Скандал с элитной бригадой ВСУ выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины

Economist: Скандал со 155 бригадой ВСУ выявил недостатки в военном командовании Скандал с элитной 155-й бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции, выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины.