Недавнее открытие, сделанное исследователями Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), отменило устоявшийся закон органической химии — правило Бредта

Недавнее открытие исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) отменяет общепризнанный закон органической химии, известный как закон Бретта.
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