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Илья Воробьев о Разине: «Человек сам доводит до такой ситуации, чего сожалеть. Ты работаешь с коллективом, там взрослые игроки. Команда – как птица, которую держишь в руке, нельзя пережать»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев считает, что тренер « Металлурга » Андрей Разин сам спровоцировал собственное отстранение .

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