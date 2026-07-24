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В два раза быстрее автомобиля: в Сахалинской области беспилотник впервые выполнил реальную доставку медикаментов

В два раза быстрее автомобиля: в Сахалинской области беспилотник впервые выполнил реальную доставку медикаментов

Он доставил лекарства из больницы, а обратно привёз образцы кровиПресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что впервые в регионе беспилотник выполнил не тестовую, а реальную доставку медицинских грузов.

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