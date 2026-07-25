Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести» заявил, что Украина далеко не всегда следует рекомендациям Соединённых Штатов и всё чаще ищет поддержки у европейских столиц.
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