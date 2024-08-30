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Петербургский дневник

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РЭО: эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров стартует 1 сентября

РЭО: эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров стартует 1 сентября

Импортеры будут обязаны оплачивать экологический сбор Как рассказал телеканал «360.ru», с 1 сентября в России начнется эксперимент по контролю за ввозом товаров и исполнением обязанностей по утилизации отходов от их использования.

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