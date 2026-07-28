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Мода и Шоу-бизнес

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Бывшая жена Константина Ивлева впервые рассказала о причинах развода

Бывшая жена Константина Ивлева впервые рассказала о причинах развода

Бывшая жена повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия впервые высказалась о причине развода. Экс-супруги дали совместное интервью Лауре Джугелии для ее канала Fametime, где раскрыли подробности разрыва и признались, что снова сошлись.

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