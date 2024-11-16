Формула 1 выпустила заявление о мошенничестве с продажей билетов на презентацию машин 2025 года

F1Формула 1 отправится в Лондон в середине февраля, но не для участия в гонках. На площадке O2 пройдет мероприятие, на котором все десять команд представят свои автомобили 2025 года в один и тот же вечер.
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