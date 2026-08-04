Массированная атака на Подмосковье: Киев бьёт по гражданской инфраструктуре Московская область в ночь на 4 августа подверглась ударам украинских .
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Массированная атака на Подмосковье: Киев бьёт по гражданской инфраструктуре Московская область в ночь на 4 августа подверглась ударам украинских .
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