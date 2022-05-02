Трамп терпит поражение от О’Салливана в третьей сессии финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру

Ронни О’Салливан лидирует над Джаддом Трампом по итогам третьей сессии финала Чемпионата Мира 2022 по снукеру со счетом 14-11, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Джадд Трамп собрал все свои силы, чтобы дать достойный отпор Ронни О’Салливану в финале Чемпионата Мира 2022 по снукеру и завершить третью сессию со счетом 11-14 с небольшим отставанием в три фрейма.